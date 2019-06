Da schaut selbst Sara Kulka (28) nicht schlecht aus der Wäsche! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin der siebten Staffel ist nach etlichen Jahren im Reality-TV zu einer echten Vollblutmama geworden: Ein Leben ohne ihre Töchter Matilda (5) und Annabell (2) kann die Blondine sich nicht mehr vorstellen – und auch ihre Follower sind echte Fans der kleinen Familie. Mit ihrer Community teilte die Quasselstrippe nun einen Mami-Moment, der Sara die Sprache verschlug: Töchterchen Matilda und ihre Freundin quasselten eifrig über Sex!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die einstige Bewohnerin des Dschungelcamps 2015 ganz schockiert ein Foto, das sie mit aufgerissenen Augen und überraschtem Blick zeigt. Dazu schrieb die 28-Jährige: "Was für eine Autofahrt, Matildas Freundin erklärt Matilda, was Sex ist!" Auf die Frage eines Followers, was die Kleine denn erzählt habe, zitierte Sara: "'Sex bedeutet, dass man sich abknutscht und rumfummelt!'"

Ob die Fünfjährige diese offene Art wohl von ihrer Mama geerbt hat? Schließlich ist Sara dafür bekannt, mit Intim-Talk nicht gerade hinterm Berg zu halten. Das Model spricht beispielsweise immer wieder ganz offen über das Sexleben mit ihrem Ehemann.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Tochter Matilda mit einer Freundin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Matilda

