Sara Kulka ehrlich: "GNTM ist für mich keine Modelshow!"

Sara Kulka (33) spricht ehrlich aus, was sie über Germany's Next Topmodel denkt! 2012 hatte das Model selbst an der beliebten Castingshow teilgenommen. Damals schaffte sie es auf den fünften Platz und konnte im Anschluss weiter als Model arbeiten. Aus heutiger Sicht hat sie eine klare Meinung: Die Show habe sich mittlerweile stark verändert und mit einer klassischen Modelshow nichts mehr zu tun.

"Ich finde, es hat sich viel verändert bei GNTM und auch zum Positiven. Gerade was Diversität anbelangt, haben sie einen großen Entwicklungssprung gemacht und das finde ich super", erzählt die Blondine im Interview mit Stylebook. An der kommenden Staffel dürfen erstmals Männer teilnehmen. "Einer meiner besten Freunde wird sich bewerben, das habe ich ihm sogar geraten. Er geht bewusst hin, um zu polarisieren", verrät die Beauty. Denn Sara betont: "GNTM ist für mich keine Modelshow, genauso wie DSDS keine Sänger sucht. GNTM ist Trash-TV. Ich bin damals nicht zum Casting gegangen, um Topmodel zu werden, aber gerade die Jüngeren haben sich Hoffnungen gemacht."

Rückblickend würde die Zweifachmama ihre Zeit dort aber nicht missen wollen. "Ganz im Gegenteil, ich bin Befürworterin davon. Ich hatte die schönste Zeit meines Lebens dort gehabt. Das ganze Team war super, man ging immer respektvoll mit mir um, ich habe mich teilweise mit dem Team besser verstanden als mit den Mädels", erinnert sie sich.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

