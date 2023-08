Zweifachmama Sara Kulka schließt weitere Kinder nicht aus

Sara Kulka (33) spricht offen über ihre Babypläne! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist Mutter von zwei Töchtern, Matilda und Annabell. Letztere wurde erst vor wenigen Tagen eingeschult, was die Influencerin ein bisschen wehmütig stimmte – schließlich habe sie nun zwei Schulkinder. Dabei habe sie das Gefühl, sie seien gerade noch so klein gewesen. Doch Sara denkt offenbar auch über weiteren Nachwuchs nach.

"So ein kleines Wunder wäre einfach ein Wunder", scheibt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Es sei momentan aber aus vielen Gründen nicht möglich: "Um ehrlich zu sein, hätte ich wohl auch Angst davor – vor der Geburt, vor der ersten Zeit, wie ich alles schaffen soll. Was ist, wenn meine Depressionen wieder ausbrechen?" Für sie sei das Ganze ein schwieriges Thema. Trotz allem möchte sie weiteren Nachwuchs nicht ganz ausschließen. "Auch wenn es eigentlich unrealistisch ist", gab Sara zu verstehen.

In zehn Jahren sieht sich das Model als unabhängige Frau und Unternehmerin. "Mit zwei erwachsenen Töchtern, die ebenfalls unabhängige Frauen sind, die es besser machen werden als ich, weil sie ihren Wert von Anfang an kennen werden", betonte die gebürtige Polin.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

