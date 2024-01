Rückfall: Sara Kulka hatte beim Fahren eine Panikattacke!

Sie durchlebte einen Schockmoment. Sara Kulka (33) hatte in der Vergangenheit keine leichte Zeit durchgemacht. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte mehrere Jahre an Depressionen und einer Alkoholsucht gelitten. Jedoch schien es ihr zuletzt deutlich besser zu gehen – ihre dunkle Zeit gehörte offenbar der Vergangenheit an. Nun versetzte die Influencerin ihre Fans jedoch erneut in Sorge: Sara hatte am Steuer eine Panikattacke.

"Ich habe seit Langem wieder eine Panik-Attacke bekommen", gesteht sie ihren Fans laut Bild. "Mein Kopf spielte völlig verrückt, da er schon die Tage davor verrückt gespielt und ich die Nacht nur drei Stunden Schlaf hatte", heißt es da weiter von der 33-Jährigen. Der Rückfall soll sie ausgerechnet auf dem Weg zu ihren beiden Töchtern eingeholt haben – und zwar inmitten eines Staus. "Lkw-Fahrer haben wohl eine Straße dicht gemacht. [...] Und dann hatte ich Angst, die Mädels nicht abholen zu können", erklärt Sara. Für Beruhigung bei der zweifachen Mama konnte schlussendlich jedoch eine Bekannte am Telefon sorgen.

Vor einigen Monaten hatte Sara verraten, sie habe wegen ihrer Sucht viel Zeit mit ihren Kindern versäumt. In ihrer Instagram-Story hatte sie damals ganz offen über das Thema gesprochen: "Mir fehlen drei Jahre. Gefühlt habe ich diese drei Jahre meines Lebens verpasst, die mit die wichtigsten Jahre in der Kindheit meiner Kinder waren."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022

