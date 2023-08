Nach Einschulung ihrer Jüngsten: Sara Kulka ist wehmütig

Sara Kulka (33) kann es gar nicht fassen! Die Influencerin war mit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel 2012 bekannt geworden. Seitdem versorgt die Beauty ihre Fans online immer wieder mit offenen Einblicken in ihr Leben und ihren Familienalltag – denn das Model ist mittlerweile Mama von zwei Kindern! Während Tochter Matilda bereits seit einigen Jahren die Schule besucht, ist nun die kleine Annabell an der Reihe. Dass auch ihr jüngster Nachwuchs nun eingeschult wurde, stimmt Sara ganz schön wehmütig!

Auf Instagram teilt die Blondine Schnappschüsse von Annabells Einschulung. "Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Ich bin Mama von zwei Schulkindern… Sie waren doch erst so klein. Wo ist die Zeit geblieben?", fragt sich die 33-Jährige in ihrem Beitrag. Auch wenn sie sich für ihren jüngsten Nachwuchs freue, plagen die zweifache Mama doch auch Ängste und Sorgen. "Aber mein kleines Wunder freut sich und kann es kaum erwarten, in die Schule zu kommen und dahin werde ich sie begleiten und versuchen, meinen Ängsten keine Macht über mich zu geben", erklärt Sara tapfer.

Die Gesichter ihrer beiden Mädchen wolle die Reality-TV-Darstellerin jedoch weiterhin nicht im Netz zeigen und sie verstehe nicht, wieso andere Prominente die Privatsphäre ihrer Kinder nicht schützen. "Es gibt auch kranke Menschen, die eben nicht so nette Gedanken haben", erklärte sie gegenüber Promiflash.

