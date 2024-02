Starkes Statement: Sara Kulka wehrt sich gegen Bodyshaming!

Das lässt sie nicht so einfach auf sich sitzen! Vor rund zwölf Jahren war Sara Kulka (33) durch Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Mittlerweile ist sie aber vor allem als Influencerin aktiv. Ihren Followern gewährt die TV-Bekantheit dabei regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mama und teilt ehrliche Postings. Immer wieder muss sie mit Hass und Bodyshaming umgehen – jetzt macht Sara ihren Hatern eine deutliche Ansage!

"Hängen ja am Boden" oder "Wo hängen deine Boobies? Am Bauchnabel. Sorry, sieht aus wie bei einer Oma", lauten nur zwei der beleidigenden Kommentare, die User kürzlich unter einem Instagram-Video der 33-Jährigen hinterließen. Diese Aussagen lässt Sara nicht so einfach stehen. "Unter meinem letzten Reel durfte ich Bodyshaming erfahren. Von wem? Natürlich von Männern.[...] Meine Brüste sind da, wo sie hingehören. Vor allem, nachdem man zwei Kinder ernährt hat. Nachdem man über 30 ist. Und nachdem man sich nichts machen lassen hat", stellt sie in einem Clip klar und streckt anschließend provokativ ihre Arme nach oben: "An was erinnern euch eigentlich meine Achseln? An euren Opa?"

Schon zuvor erzählte die TV-Bekanntheit, dass sie früher Probleme mit ihrem Aussehen gehabt habe. Sie habe für Männer perfekt aussehen wollen. Das habe sich jetzt aber geändert. "Ich lernte, dass ich keinen Mann brauche, um mich bestätigt, schön und gut genug zu fühlen. Ich brauche nur mich selber. [...] Ich bin liebenswert, ich bin genug", machte Sara deutlich.

Anzeige

Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de