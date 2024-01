Wilde Teenie-Geschichten: Sara Kulka log den Richter an!

Sie hat wilde Zeiten hinter sich. Die Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka (33) ist Mutter von zwei Töchtern, Matilda und Annabell. Für ihre Sprösslinge möchte sie ein gutes Vorbild sein. Das Model selbst hatte sich in der Vergangenheit jedoch den ein oder anderen Fehltritt geleistet. Jetzt plaudert sie aus dem Nähkästchen – Sara nahm es damals mit der Ehrlichkeit nicht so genau und log sogar vor Gericht!

Als Jugendliche durchlebte Sara eine schwierige Phase: "Mir war alles egal, ich hatte nichts zu verlieren und keine Verantwortung." So habe sie bei einem Gerichtsprozess für eine Freundin gelogen. "Es ging um eine Körperverletzung, ich gab ihr ein Alibi", gesteht die einstige Dschungelcamp-Kandidatin in ihrem Podcast "Sara & Steffi". Sie habe mehrfach eine Zeugenaussage tätigen müssen und fast immer gelogen. Regeln habe sie damals schlichtweg ignoriert, auch mit Drogen und Alkohol hatte sie zu kämpfen.

Sara erzählt weiter von einem Autounfall, in den sie verwickelt war. Der Fahrer sei betrunken gewesen und habe ihre Freundin, die ebenfalls im Wagen saß, erpressen wollen: "Er hat gesagt, 'wenn du jetzt nicht mit mir ’ne Beziehung führst, fahre ich jetzt dagegen'!" Erneut erfand die zweifache Mama eine Lüge: "Bei der Polizei habe ich gesagt: Ich kann mich an nichts erinnern."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

Getty Images Sara Kulka beim Leipziger Opernball 2022

