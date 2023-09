Depressionen: Sara Kulka verpasste viel von ihren Kindern

Sara Kulka (33) blickt auf eine schwierige Zeit zurück. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zeigt sich gegenüber ihrer Community stets offen und ehrlich. So hatte sie vor einigen Monaten publik gemacht, an Depressionen und einer Alkoholsucht zu leiden. Ihre Probleme wirkten sich auch auf ihr Leben mit ihren Töchtern Matilda und Annabell aus. Nun gesteht Sara nämlich, dass sie wegen ihrer Sucht viel von ihrem Nachwuchs verpasste.

In ihrer Instagram-Story verrät Sara nun, dass ihre Familie aufgrund ihrer Sucht oftmals zurückstecken musste. "Mir fehlen drei Jahre. Gefühlt habe ich diese drei Jahre meines Lebens verpasst, die mit die wichtigsten Jahre in der Kindheit meiner Kinder waren", erklärt die 33-Jährige. Die Depressionen und ihre Alkoholsucht hätten ihr viel genommen. "Es macht mich traurig, Bilder von meinen Kindern aus dieser Zeit zu sehen und festzustellen, dass ich mich an keine der Situationen bewusst erinnern kann", räumt das Model ein. Inzwischen gehe es ihr aber wieder besser.

Seit November vergangenen Jahres trinkt Sara keinen Alkohol mehr. Im Interview mit Promiflash blickte sie im Juni sie reumütig auf die Zeit zurück, in der die Sucht die Kontrolle über sie gewann. "Der tiefste Punkt waren einfach diese Blackouts, die mir immer wieder widerfahren sind", erinnerte die Influencerin sich.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Matilda, 2022

