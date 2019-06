Im einstigen Hause Wünsche-Merten ist aktuell ordentlich was los: Anfang des Jahres gaben Anne Wünsche (27) und Henning Merten ihr Liebes-Aus bekannt. Nachdem die Schauspielerin kürzlich verkündete, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben, zog auch Henning nach und bestätigte das, was viele bereits vermuteten: Er und seine Übergangs-Mitbewohnerin Denise Kappès (28) sind ein Paar. Auch wenn Anne bereits betonte, kein Problem mit der Neuen ihres Ex-Freundes zu haben, gehen einige Fans wohl dennoch vom Gegenteil aus: Sie unterstellen Anne, bei ihrem aktuellen Posting Denise in Sachen Mode-Stil nachzueifern!

Auf Instagram teilte Anne ein Foto von sich: Lässig mit Shorts, Crop-Top und Cap posiert sie vor dem Spiegel und streckt keck die Zunge heraus. Dazu schrieb sie: "Mal ein komplett neuer Style... Was sagt ihr?" Auf diese Frage hatten viele Follower nur eine Antwort: "Denise für Arme", lautete das Urteil eines Users. "Da will wohl jemand den gleichen Style haben wie die neue Freundin vom Ex. Peinlich, peinlich", schrieb ein anderer. Vor allem die Cap erinnerte viele Nutzer an den sportlichen Kleidungsstil der einstigen Bachelor-Kandidatin.

Andere Kommentatoren hatten dazu eine ganz andere Meinung! Sie nahmen die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in Schutz: "Wie lächerlich manche Menschen sind. Als ob auf dieser Welt nur Denise ein Cap trägt", lautete eine der Gegenstimmen. Was denkt ihr? Erinnert Annes "neuer Style" echt zu sehr an Hennings Flamme?

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Juni 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit Cap

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Marbella in Spanien

