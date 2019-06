Das Liebes-Karussell im Hause Wünsche-Merten dreht sich! Die Ex-Verlobten Anne (27) und Henning gaben Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt. Doch lange sollte die Solo-Phase der beiden nicht dauern. So verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne jüngst, sie habe einen neuen Freund an ihrer Seite. Nun zog der Vater ihrer Tochter Juna nach – er liebt TV-Sternchen Denise Kappès (28). Doch wird diese Beziehung lange halten? Promiflash hat die Zweifach-Mama und Ex des Frischverliebten um eine Einschätzung gebeten.

"Das kann man nie vorher wissen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange meine Beziehung hält. Man wünscht sich ja immer, dass es der letzte Partner ist – aber das hatte ich bei Henning auch geglaubt, und heute sind wir getrennt", verriet Anne gegenüber Promiflash. Sie kann es also noch nicht einschätzen, wie lange Henning und Denise wohl zusammenbleiben werden.

Ihre Töchter Miley und Juna haben auch schon etwas Zeit mit der Neuen von Henning verbracht. Das findet Anne auch nicht sonderlich schlimm. "Mir ist auch nur wichtig, dass meine Kinder mit ihr klar kommen und sie mögen – und so weit ich weiß, ist das der Fall", so das TV-Gesicht.

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten im April 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern, Mai 2019

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

