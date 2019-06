Diese Performance brachte das Let's Dance-Studio zum Beben! Während Vadim Garbuzov (32) in der zwölften Staffel der Show nicht zum Profi-Cast gehörte, ist er nun Teil von "Let's Dance - Die große Profi-Challenge". Zusammen mit Kathrin Menzinger (30) legte er einen Freestyle aus Contemporary und Rumba zu einem "A Star Is Born"-Medley aufs Parkett und begeisterte damit nicht nur das Publikum. Vor allem Jurorin Motsi Mabuse (38) fiel es schwer, während ihres Urteils einen kühlen Kopf zu bewahren.

Zwar gibt es in dem Special keine Punkte von der Jury, trotzdem dürfen Motsi und Co. ihre Einschätzung abgeben. "Ich fand es einfach schön, das ist einfach euer Ding", schwärmte die 38-Jährige und verdrückte dabei tatsächlich auch ein paar Tränchen. Ein so tolles Feedback hören Kathrin und Vadim sicherlich gern – denn mit ihrer Choreo feierten die zwei eine absolute Weltpremiere. Mit diesem Showtanz wird das Paar nämlich zukünftig auf Weltmeisterschaften antreten.

Auch die sonst so strenge Twitter-Community fand nur lobende Worte für diese Darbietung. "Mir fehlen die Worte. Das waren so unfassbare Emotionen. Danke Kathrin und Vadim", "Ok, ich glaube, wir haben gerade den Gewinner gesehen", "Kathrin und Vadim sind mit großem Abstand die besten Tänzer in der Show" und "Gänsehaut am ganzen Körper", feierten die User die Choreo.

Getty Images "Let's Dance"-Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

TVNOW / Gregorowius Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

TVNOW / Gregorowius Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

