Marcel "Mars" Saibert (41) und seine Freundin Janine Hamann (35) haben große Pläne! Vor acht Jahren lernten sich der einstige Unter uns-Star und seine Partnerin bei einem Fotoshooting kennen. Auch ohne Trauschein ist das Paar noch immer total glücklich miteinander. Aber wie schaut es eigentlich mit der Baby-Planung bei den Turteltauben aus? Im Gespräch mit Promiflash enthüllten Marcel und Janine nun ihre konkreten Pläne!

Auf die Frage, ob sie sich Kinder wünschen, offenbarte die 35-Jährige: "Dem steht nichts im Wege. Der richtige Zeitpunkt kommt eh nie, also alt genug sind wir und so ein Töchterchen kann ich mir durchaus vorstellen." Ihrem Partner zugewandt fügte sie dann hinzu, dass sie sogar schon einen Namen für ihren Nachwuchs hätten. Ihre Tochter soll Maja heißen: "M A für Mars und J A für Janine", begründete die Blondine ihre Wahl.

Ganz so eilig haben Marcel und Janine es mit der Schwangerschaft aber nicht. Denn aktuell sei ihr Leben sehr turbulent, wie der Musiker gegenüber Promiflash erklärte: "Es ist einfach viel passiert in letzter Zeit. Ein neuer Job und alle möglichen Sachen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn sich das so ein bisschen gesetzt hat, könnte ich mir das sehr gut vorstellen."

Instagram / marssaibert Janine Hamann und Marcel Saibert

Instagram / marssaibert Marcel Saibert und Janine Hamann in der Niederlande

Instagram / marssaibert Marcel Saibert, Musiker

