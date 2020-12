Marcel Saibert (43) ist Vater geworden! Diese frohe Nachricht teilte der Ex-Unter uns-Darsteller jüngst im Interview. Er und seine Frau Nadine haben eine Tochter bekommen – wenige Monate nachdem sie sich das Jawort gegeben haben. Die Geburt verlief reibungslos und die Eltern sind überglücklich mit diesem verfrühten Weihnachtsgeschenk. Promiflash zeigte der Musiker nun erste Fotos seines Nachwuchses und verriet, wie es sich anfühlt, ein frischgebackener Papa zu sein.

Ganz vernarrt guckt Mars seine kleine Tochter, die ruhig in seinen Armen liegt, auf Bild Nummer eins an. Auf der zweiten Aufnahme sieht man seine Frau Nadine kurz nach der Geburt mit Mars und ihrem Baby. "Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, wir sind superglücklich", schwärmte der Sänger von seiner kleinen Prinzessin im Promiflash-Interview. Das Baby ist am 21.12.2020 zur Welt gekommen und hört auf den Namen Romy Teela Saibert.

Die Inspiration für den zweiten Vornamen Teela holte sich Mars übrigens bei seiner Lieblingssendung, der Science-Fiction-Serie "Masters Of The Universe". Da gibt es nämlich eine Kriegerprinzessin mit demselben Namen. Der Papa will also offenbar eine starke Frau großziehen.

privat Schauspieler Mars Saibert mit Ehefrau Nadine und Tochter Romy

Promiflash Marcel Saibert und seine Frau Nadine

Promiflash Ex-"Unter uns"-Star Mars Saibert und seine Frau Nadine

