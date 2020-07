Dieses Liebes-Update hat es in sich! Noch vor etwas mehr als einem Jahr war der ehemalige Unter uns-Darsteller Marcel Saibert (42), besser bekannt als Mars, glücklich an seine damalige Partnerin Janine Hamann (36) vergeben. Acht Jahre zuvor hatten sie sich am Set eines Fotoshootings kennen und lieben gelernt und bereits über eine gemeinsame Familie nachgedacht. Umso überraschender jetzt die News, dass die beiden getrennte Wege gehen. Doch kein Grund, Trübsal zu blasen. Mars verrät gegenüber Promiflash: Er ist nicht nur neu vergeben, sondern sogar verheiratet.

Im Gespräch mit Promiflash schwärmt der Boxtrainer von der Frau an seiner Seite. Im vergangenen Jahr habe er Nadine während eines Jobs in einem Fitnessclub kennengelernt. "Als sich unsere Blicke trafen, traf mich gleichzeitig ein Blitz und ich war völlig irritiert", erinnert er sich an die erste Begegnung. Dem 42-Jährigen sei sofort klar gewesen, dass er mit dieser Frau sein Leben verbringen wolle. Im September 2019 seien sie schließlich offiziell ein Paar geworden – rund drei Monate nachdem er sich von seiner Ex getrennt hatte.

Schon kurz darauf haben die zwei den nächsten Schritt gewagt und sich die ewige Liebe geschworen. "Wir waren uns beide sicher, endlich angekommen zu sein und wollten uns das auch versprechen. Wozu dann noch Zeit verlieren?", meint der einstige Serienstar. Die ehemalige Viva-Moderatorin sei nicht nur verständnisvoll und total positiv eingestellt, sie sei vor allem auch Fan seiner Musik.

Instagram / marssaibert Janine Hamann und Marcel Saibert

Promiflash Marcel Saibert und seine Frau Nadine bei ihrer Hochzeit

Promiflash Ex-"Unter uns"-Star Marcel Saibert und seine Frau Nadine



