Wie wäre es mit Marcel Saiberts (41) Rolle bei Unter uns wohl weitergegangen? 2005 hatte der Schauspieler bei der RTL-Soap als Sänger Martin "Mars" Sommer einen Gastauftritt. Schnell wurde daraus aber eine Hauptrolle und der gebürtige Düsseldorfer gehörte bis zu seinem Ausstieg vor neun Jahren zu den absoluten Lieblingen der Zuschauer. Promiflash hat Mars einmal spekulieren lassen, wie es in der Schillerallee für ihn weitergegangen wäre!

"Er war immer Musiker und wäre wahrscheinlich auch Musiker geblieben, hätte wahrscheinlich weiter an Songs und seinem Erfolg gearbeitet und hätte den Sportladen mit Paco weitergeführt und komplett gegen die Wand gefahren", vermutete der 41-Jährige. Auch liebestechnisch wäre es sicherlich chaotisch zugegangen: "Wahrscheinlich wäre er in der ein oder anderen Beziehung gewesen, Dreiecksbeziehung – das ganze Programm, wie man das so aus Soaps kennt", schätzte Marcel gegenüber Promiflash.

Übrigens hat Marcel mit seiner Figur einiges gemeinsam: Auch er ist Musiker. Im vergangenen Jahr erschien mit "Asche zu Gold" bereits sein drittes Album. In Sachen Frauen bleibt er im realen Leben dagegen lieber bei einer Partnerin: Der TV-Star ist schon seit acht Jahren mit seiner Freundin Janine Hamann (35) zusammen.

Instagram / marssaibert Marcel Saibert, Musiker

Anzeige

ActionPress Marcel Saibert, Schauspieler

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/marssaibert Marcel Saibert und Janine Hamann im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de