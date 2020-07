Für Marcel Saibert (42) wird es langsam aber sicher ernst! Erst vor Kurzem haben sich der ehemalige Unter uns-Darsteller und seine Nadine das Jawort gegeben. Jetzt erfüllt sich bald ihr größter Traum: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige Viva-Moderatorin ist schon im fünften Monat schwanger. Allzu viel Zeit bleibt den werdenden Eltern also nicht mehr, um sich auf das Leben mit Baby einstellen – doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Im Promiflash-Interview plaudert Marcel alias Mars aus dem Nähkästchen und verrät: Bis zur Geburt dürfte alles präpariert sein! Doch wie genau bereitet er sich vor? "Mit allem, was dazugehört. Wickelkurs, Babysachen kaufen, Lektüre und Erfahrungen mit meiner Schwester austauschen", zählt der Ex-Serienstar auf und gibt sich äußerst optimistisch: "Kann nichts mehr schiefgehen."

Nicht nur, dass sie den Bund fürs Leben schließen wollen, sei Marcel und Nadine von Anfang an klar gewesen. Auch der Wunsch, eine gemeinsame Familie zu gründen, sei bei beiden vorhanden gewesen – dass das jedoch so schnell klappen würde, sei selbst für die Frischvermählten eine Überraschung gewesen. "Wir sind glücklich, dass dieser Wunsch so schnell in Erfüllung ging", schwärmt der Sänger.

Marcel Saibert und seine Frau Nadine bei ihrer Hochzeit

Marcel Saibert und seine Frau Nadine

Marcel Saibert und seine Frau Nadine

Seid ihr schon gespannt darauf, zu erfahren, ob Mars einen Sohn oder eine Tochter bekommt? Ziemlich. Ich fiebere richtig mit. Nicht wirklich. Hauptsache gesund. Abstimmen Ergebnis anzeigen



