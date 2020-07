Baby-Hammer im Hause Saibert! Gerade erst hat Ex-Unter uns-Darsteller Marcel Saibert (42) seine Fans mit dieser Nachricht überrascht: Er hat sich nicht nur von seiner Ex Janine getrennt, sondern ist bereits neu vergeben und verheiratet. In der einstigen Viva-Moderatorin Janine hat er seine große Liebe gefunden und die beiden haben sich vorm Altar die ewige Liebe geschworen. Doch das ist längst nicht das einzige Beziehungs-Update. Mars plaudert im Gespräch mit Promiflash aus: Er und seine Frau erwarten gemeinsamen Nachwuchs.

"Mir war von Anfang an klar, dass ich ein Kind von ihr haben möchte und wir sind glücklich, dass dieser Wunsch so schnell in Erfüllung ging", freut sich der Schauspieler im Promiflash-Interview über die anstehende Geburt. Die erste, kritische Schwangerschaftsphase habe das Paar schon hinter sich gebracht, denn die Blondine sei mittlerweile bereits im fünften Monat angekommen. Dank Wickelkurs, bereits gekaufter Babysachen, allerlei Lektüre und Erfahrungsaustausch ist sich der Boxtrainer sicher: "Es kann nichts mehr schiefgehen."

Dass die zwei ihre Nachwuchsplanung schon kurz nach dem Kennenlernen im vergangenen Jahr angehen, dürfte nach der schnellen Hochzeit gar nicht mehr so überraschend kommen. "Wir waren uns beide sicher, endlich angekommen zu sein und wollten uns das auch versprechen. Wozu dann noch Zeit verlieren?", war sich der Musiker, der bald mit seiner neuen Single "Der Tag" durchstarten will, zuvor schon bezüglich des Ehebunds sicher.

Promiflash Marcel Saibert und seine Frau Nadine

Promiflash Marcel Saibert und seine Frau Nadine bei ihrer Hochzeit

Promiflash Marcel Saibert und seine Frau Nadine



