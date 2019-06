Die Pflichten einer Mutter gehen auch an prominenten Mamas nicht vorbei. Diese Erfahrung musste nun ebenfalls Cardi B (26) machen, die momentan einen ganz schön straffen Zeitplan hat. Neben ihrer Musikkarriere stehen nämlich auch Windelwechseln und andere Aktivitäten mit Töchterchen Kulture an. Und die hält ihre berühmte Mama ganz schön auf Trab. Da kommt die Rapperin auch an langen Nächten nicht vorbei.

Als viele ihrer Fans gegen fünf Uhr morgens vermutlich noch tief und fest schliefen, wandte sich Cardi mit einigen Videos auf ihrem Instagram-Account an die Öffentlichkeit. Statt gerade in den Tag zu starten, hatte die junge Mutter anscheinend noch gar keine Nachtruhe bekommen. "Okay, okay, lass uns schlafen gehen", versuchte Cardi ihr elf Monate altes Baby zu motivieren. Doch zu früh gefreut! Eine viertel Stunde später postete die Musikerin erneut ein Video, in dem sie diese Worte an ihre Kleine richtete: "Komm schon, lass uns schlafen." Erfolg schien Cardi damit keinen gehabt zu haben, denn einige Zeit später veröffentlichte sie erneut ein Video auf der Online-Plattform.

Die Rapperin versuchte noch einmal, ihre Tochter zu überzeugen: "Kulture, du musst schlafen, es ist fast sechs Uhr morgens – schau, es ist schon hell draußen." Nach all dem Bitten und Flehen kann man nur hoffen, dass die junge Mutter am Ende doch noch etwas von ihrem Schlaf bekommen hat.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus

Instagram / iamcardib Cardi B, Sängerin

Getty Images Cardi B bei den BET Awards 2019

