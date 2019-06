Es ist ein Schock für die Fans von Hella Sketchy! Der Rapper war mit gerade einmal 18 Jahren im Netz schon ein gefeierter Star: Auf der Plattform Soundcloud begeisterte der Künstler unzählige Menschen mit seinem Talent. Kaum zu glauben, dass seine Bewunderer nun Abschied von Jacob Tyler Thureson, wie Hella Sketchy mit bürgerlichem Namen hieß, nehmen müssen: Der Teenager ist verstorben!

Die News gab Jacobs Vater Erik auf seinem Twitter-Account bekannt: "Du hättest nicht vor deinem Vater oder deinem Großvater gehen sollen. Das hätte nicht passieren dürfen. Uns fehlen die Worte: Wir sind so bestürzt, mitteilen zu müssen, dass Jacob Tyler Thureson am 27. Juni 2019 um 5:11 Uhr verstorben ist. [....] Nicht in einer Million Jahren hätten wir damit gerechnet, dass es so zu Ende geht." Das Leben des jungen Songwriters habe vor seinem Tod bereits zwei Woche am seidenen Faden gehangen!

Wie der Vater erklärte, sei Jacob bereits am 13. Juni bewusstlos aufgefunden worden, offenbar aufgrund einer Drogenüberdosis. Im Anschluss habe sein Sohn zwei Wochen im Koma gelegen. Ein Schicksal, vor dem Erik weitere Jugendliche schützen will! "Die Gespräche über Drogen, Depressionen, psychische Krankheiten und Social Media müssen offener und weniger verurteilend stattfinden", forderte er.

