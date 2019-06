Die Sängerin Nicole Scherzinger (41) hat einen Körper, um den sie sicherlich von vielen Frauen beneidet wird. Doch sie selbst hatte trotzdem lange mit sich und ihrem Body zu kämpfen. Sie litt an Bulimie, soll sich nach eigenen Aussagen jahrelang jeden Tag übergeben haben. Doch die Beauty stellte ihr Leben auf den Kopf, strebte einen gesunden Lebensstil an und konnte die Essstörung überwinden. Mittlerweile fühlt sie sich wieder wohl in ihrer Haut.

Pinker knapper Bikini, Traumkörper, positive Ausstrahlung – so präsentierte sich Nicole nun auf Instagram und schickte sonnige Urlaubsgrüße aus Italien. Mit im Gepäck hatte die Musikerin eine motivierende Botschaft an ihre Fans, in der sie ihren Prozess rund um das Thema Selbstliebe beschrieb. “Ich habe mein ganzes Leben lang mit meinem Gewicht gekämpft und tue es noch immer, aber ich realisiere mit der Zeit, dass ich es mir selbst einfacher machen sollte”, schrieb sie und fügte hinzu:. “Ich muss mich dafür entscheiden, mich und meinen Körper in all seinen Phasen zu feiern.”

Nicole hat offensichtlich dazugelernt und ist nun mit sich im Reinen: “Ich bin dankbar für den Körper, an dem ich im Fitnessstudio so hart gearbeitet habe.” Trotz Fokus auf Fitness belohnt sich Nicole laut des Posts auch mit kulinarischen Köstlichkeiten. In Italien war es natürlich Pasta, bei der sie nicht Nein sagen konnte.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Urlaub

Splash News Nicole Scherzinger bei der London Fashion Week 2018

Instagram / nicolescherzinger Verified Nicole Scherzinger beim Sport

