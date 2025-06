Nicole Scherzinger: Hochzeit in Hawaii steht kurz bevor

Nicole Scherzinger (46) und Thom Evans (40) bereiten sich auf den wohl schönsten Moment ihres Lebens vor: ihre bevorstehende Hochzeit! Die Sängerin und der ehemalige Rugby-Spieler wollen sich nach fast zweijähriger Verlobung das Jawort geben – sobald Nicoles Broadway-Auftritt im Musical "Sunset Boulevard" Mitte Juli endet. Die Zeremonie ist in ihrer Heimat Hawaii geplant, umgeben von Familie und engen Freunden. "Er ist so geduldig mit meinem vollen Terminplan", schwärmte Nicole in einem Interview mit US Radio über ihren Verlobten, der im vergangenen Jahr bei einem romantischen Antrag in Portugal um ihre Hand anhielt.

Nicole lobte Thom nicht nur für sein großes Verständnis, sondern zeigte sich auch von seiner Ausstrahlung und seinen Fähigkeiten begeistert. "Er sieht aus wie ein Rugby-Spieler aus dem Götterhimmel", schwärmte sie. Die beiden lernten sich 2019 bei der TV-Show "Celebrity X Factor" kennen und verliebten sich kurz darauf. Seitdem steht Thom ihr nicht nur bei ihrer Musikkarriere zur Seite, sondern unterstützt sie auch bei ihrem aktuellen Bühnenerfolg. Mit ihrer Rolle in "Sunset Boulevard" überzeugte Nicole Kritiker auf ganzer Linie und wurde jüngst mit einem Olivier Award ausgezeichnet. Zudem ist sie für einen Tony Award nominiert – ein bedeutender Meilenstein nach Jahren harter Arbeit für Anerkennung jenseits der Popwelt.

Für Thom stand von Anfang an fest, dass Nicole die Richtige ist. Schon früh zeigte sich der ehemalige Sportler begeistert von der Sängerin, die ihre Karriere mit den Pussycat Dolls begann und sich seither immer wieder neu erfunden hat. Thom, der einst selbst auf dem Rugbyfeld glänzte, ist heute an der Seite der international erfolgreichen Künstlerin zu sehen. Beide gewähren regelmäßig Einblicke in ihre harmonische Beziehung und teilen ihre Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft – die sie nun mit einer unvergesslichen Hochzeit auf Hawaii besiegeln möchten.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und ihr Verlobter Thom Evans auf Hawaii im September 2024

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

