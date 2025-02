Hot: Nicole Scherzinger posiert lasziv im Bikini auf Hawaii

Nicole Scherzinger (46) versetzt ihre Fans ins Staunen! Die Sängerin und Schauspielerin, bekannt aus ihrer Zeit bei den Pussycat Dolls, teilte kürzlich mehrere atemberaubende Schnappschüsse ihres Trips nach Hawaii auf Instagram. In einem blauen Bikini posierte Nicole betont lasziv am Strand, schwamm im türkisfarbenen Meer und ließ die tropische Sonne ihre Haut wärmen. Dazu schrieb sie: "Salz in meinen Haaren, Sonne auf meiner Haut und der Ozean hallt immer noch nach – die Gelassenheit trage ich in mir, sogar an diesem a****kalten Wintertag in New York City." Offenbar sehnt sich Nicole zurück in das Paradies, während sie die winterliche Kälte New Yorks erlebt.

Ihre Reisen nach Hawaii sind für sie nicht nur Entspannungsurlaub, sondern offenbar eine Quelle innerer Ruhe und Energie. "Ihren Happy Place", wie viele Fans in den Kommentaren unter ihrem Post schrieben – scheint sie tatsächlich im Einklang mit Natur und Meer gefunden zu haben. Zudem betonten ihre Follower, wie perfekt die Künstlerin in das paradiesische Ambiente passe: "Meine hawaiianische Königin! Du bist umwerfend, meine Liebe." Die gebürtige Hawaiianerin wuchs in einer multikulturellen Familie auf und hat offensichtlich nie verlernt, ihre Wurzeln zu schätzen.

Doch Hawaiis Strände sind nicht der einzige Ort, den Nicole mit ihrer Anwesenheit beehrt. Die Musikerin begeistert aktuell, wie von ihr angedeutet, nämlich auch das Publikum am weltberühmten Broadway. Dort brilliert sie in Andrew Lloyd Webbers (76) berühmten Stück "Sunset Boulevard" als Norma Desmond. Diese Rolle sei für sie ein Traum, verriet sie in einem Interview mit Variety: "Mein Leben lang hat man mich in eine Schublade gesteckt. Aber jetzt gehöre ich zu etwas Größerem. Ich spiele diese Rolle und fühle mich endlich frei."

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger auf Hawaii, Februar 2025

Getty Images Nicole Scherzinger, Januar 2025

