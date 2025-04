Sexy Auftritt: Nicole Scherzinger glänzt bei Time 100 Gala

Nicole Scherzinger (46) hat New York City zum Leuchten gebracht! Wie Daily Mail berichtete, präsentierte sich die Sängerin am Donnerstagabend auf dem roten Teppich der Time 100 Gala im Jazz at Lincoln Center und stahl mit ihrem glamourösen Auftritt allen die Show. In einem funkelnden schwarzen Paillettenkleid mit samtigem Off-Shoulder-Oberteil zeigte Nicole, was Stil und Eleganz bedeuten – und setzte ihre berühmte Figur gekonnt in Szene. Mit goldenen Statement-Ohrringen, massiven Armreifen und schwindelerregend hohen High Heels war der Look perfekt abgerundet. Die Veranstaltung versammelte wie jedes Jahr ein Staraufgebot der Extraklasse: Neben Nicole zählten unter anderem Demi Moore (62), Scarlett Johansson (40) und Miuccia Prada (75) zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, die gefeiert wurden. Gastgeber des Abends war Snoop Dogg (53), musikalisch begleitet wurde die Gala von Ed Sheeran (34) und Myles Smith, während Simone Biles (28) mit dem Time Impact Award geehrt wurde.

Nicole nutzte die glamouröse Bühne nicht nur für atemberaubende Fotos, sondern auch, um ihre Vielseitigkeit als Entertainerin und Vorbild zu unterstreichen. Erst wenige Tage zuvor begeisterte sie ihre Fans mit einem Workout-Video auf Instagram, in dem sie ihre beeindruckende Fitness demonstrierte. Im auffälligen türkisen Sportoutfit zeigte sie Deadlifts, Kickbacks und Crunches – und steckte dabei voller Energie. Unter dem Clip postete sie das Gandhi-Zitat: "Stärke kommt nicht von körperlicher Leistungsfähigkeit. Sie kommt von einem unbezwingbaren Willen." Ihre Community reagierte überwältigt und feierte Nicole für ihren Ehrgeiz und ihren fitten Look. In den Kommentaren überschlagen sich die Lobeshymnen: "Absolut eine Inspiration", schwärmte ein Fan, während andere schrieben: "DU BIST FANTASTISCH … DEIN KÖRPER IST ES" und "Lass niemals zu, dass jemand deinen Glanz trübt".

Auch abseits der glamourösen Events und Fitness-Sessions begeistert Nicole ihre Fans immer wieder mit besonderen Einblicken. Kürzlich sorgte sie auf Instagram mit Urlaubsschnappschüssen aus Hawaii für Furore und zeigte dabei, wie sehr sie die Verbindung zu ihren hawaiianischen Wurzeln schätzt – ihre Follower betitelten sie liebevoll als "hawaiianische Königin". Im Alltag ist die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau nicht nur musikalisch aktiv, sondern wagt sich derzeit auch erfolgreich an Broadway-Herausforderungen. Mit ihrer Hauptrolle in "Sunset Boulevard" erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum und beweist, dass sie weit mehr ist als ein Popstar: Sie ist eine Künstlerin, die immer wieder aufs Neue überrascht und inspiriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger auf dem roten Teppich, 2025

Anzeige Anzeige