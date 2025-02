Nicole Scherzinger tanzt im Bikini am Strand von Hawaii

Nicole Scherzinger (46) beeindruckt ihre Fans mit ihrem durchtrainierten Körper und ihrer unbändigen Lebenslust. Auf Instagram teilte sie ein Video, das sie am Mittwoch während ihres Hawaii-Urlaubs zeigt. Dabei tanzt Nicole ausgelassen am Strand in einem gemusterten Bikini und zerrissenen Jeansshorts zu dem Hit "APT" von Bruno Mars (39) und Rosé (27). Die Sängerin kombinierte ihr sommerliches Outfit mit goldenen Ohrringen, Sonnenbrille und einem Strohhut.

Die Fans reagieren begeistert auf Nicoles Post und kommentieren fleißig. "Ich weiß einfach, dass ein einziger Tag auf Hawaii alle meine Probleme im Leben lösen würde", "Weißt du, es ist ein Segen, dich glücklich zu sehen! Nicole, du bist eine solche Inspiration für diese Generation!" oder "Das hier hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", lauten nur drei der unzähligen positiven Kommentare.

Nicoles durchtrainierter Körper kommt nicht von ungefähr: Die 46-Jährige ist eine echte Sportskanone. Auch am 1. Januar lag sie nicht faul auf der Couch, sondern startete mit einem Work-out ins neue Jahr. Auf Instagram veröffentlichte Nicole ein Video, das sie und ihren Partner beim Sporteln zeigte. "Beim ersten Work-out des Jahres geht es um die Balance: hart trainieren, noch härter tanzen", schrieb die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau zu dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans im Januar 2025

Anzeige Anzeige