Nicole Scherzinger zeigt ihren durchtrainierten Bikini-Body

Nicole Scherzinger (46) hat es wieder einmal allen gezeigt: Die Sängerin präsentierte sich kürzlich bei einem glamourösen Fotoshooting in freizügiger Bademode und stellte dabei ihre durchtrainierte Figur zur Schau. Auf zwei der Fotos, die Page Six vorliegen, trug Nicole einen knappen schwarzen Bikini – einmal kombiniert mit einem stylishen Überwurf, einmal ohne. Für das dritte Bild schlüpfte sie in einen olivgrünen Badeanzug, den sie mit einer übergroßen Camouflage-Jacke kombinierte. Das Shooting fand vor spektakulärer Stadtkulisse statt und Nicole setzte sich mit dezentem Make-up, viel Schmuck und einer sanften rosa Lippenfarbe perfekt in Szene.

Das ehemalige Pussycat Dolls-Mitglied spricht immer wieder offen darüber, wie es seine Fitness aufrechterhält. In verschiedenen Interviews teilte Nicole mit, dass sie auf eine bunte Mischung aus Joggen, Yoga, Spinning sowie Krafttraining schwört. Besonders wichtig sei für sie, auf den eigenen Körper zu achten und eine Balance zwischen Bewegung und Entspannung zu finden: "Kümmere dich um dich selbst und tu das, was dir guttut", betonte sie bereits 2015 gegenüber Get the Gloss. Außerdem setze sie darauf, Musik zu hören, die für gute Laune sorgt, und sich zwischendurch Zeit für Gebet und Meditation zu nehmen.

Privat legt Nicole Wert darauf, sich auch mal etwas zu gönnen und keine Extremdiäten oder Marathon-Work-outs durchzuziehen. "Du musst dich nicht kaputtmachen", stellte sie im Februar 2024 gegenüber Women’s Health klar. Heute setzt sie lieber auf kurze und gezielte Trainingseinheiten von etwa 30 bis 45 Minuten – und schwört darauf, dabei wirklich auf den eigenen Körper zu hören und das zu tun, was einem selbst guttut.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Februar 2025

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

