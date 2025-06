Model Nicole Scherzinger gewinnt ihren ersten Tony Award

Nicole Scherzinger (46) hat einen triumphalen Moment erlebt: Die Sängerin und nun auch Schauspielerin wurde bei den Tony Awards in New York als "Beste Hauptdarstellerin in einem Musical" ausgezeichnet. Sie erhielt die begehrte Trophäe für ihre Darstellung von Norma Desmond im Broadway-Stück "Sunset Boulevard". Bei ihrer bewegenden Dankesrede bedankte sich Nicole unter anderem bei ihrer Mutter, die sie als Teenager bekommen und alles für sie aufgegeben hatte, sowie bei ihrem Verlobten Thom Evans (40). Ihre Botschaft an das Publikum: "Gebt nicht auf. Macht einfach weiter, denn die Welt braucht eure Liebe und euer Licht mehr denn je."

Die einstige Stimme der Pussycat Dolls, deren Gruppe weltweit mehr als 55 Millionen Platten verkauft hat, ließ zudem durchblicken, dass sie Großes plant: Nach Broadway und Tony Award möchte Nicole jetzt in Hollywood durchstarten. Im Gespräch mit der Zeitung The Sun erklärte sie: "Ich möchte Filme und Filmmusicals machen. Es gibt Rollen, die ich erschaffen möchte." Dabei geht sie optimistisch an die Sache heran und fügte hinzu: "Man weiß nie, woher die unerwartete Traummöglichkeit kommt." Zur Vorbereitung auf ihre nächste Karriereetappe will sie offenbar eigene Shows entwickeln und neue Chancen ergreifen.

Nicole wurde 1978 in Hawaii geboren und zog im Alter von sechs Jahren nach Kentucky. Dort begann sie früh, sich für Musik und Schauspiel zu interessieren und verfolgte ihren Traum mit Entschlossenheit. Dass sie sich oft als Außenseiterin fühlte, hat sie selbst einmal offengelegt: Ihr multiethnischer Hintergrund – ihre Wurzeln sind hawaiianisch, ukrainisch und philippinisch – sei nicht immer ein Vorteil gewesen. Doch Nicole ist trotz aller Hürden stets fokussiert geblieben. Nachdem sie jahrelang mit der Girlgroup "Pussycat Dolls" große Erfolge feierte, fand sie in der Schauspielerei ihre Bestimmung. Mit dem Tony Award hat sie nun bewiesen, dass Liebe, Hingabe und Durchhaltevermögen Früchte tragen können.

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger sportlich und barfuß auf Hawaii beim Sonnenaufgang, 2025

