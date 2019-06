Nun bekommt er ein ganz besonderes Andenken. Vor etwas mehr als einem Monat verstarb Niki Lauda (✝70) im Alter von 70 Jahren – an diesem Wochenende machte die Formel 1 nun in seiner österreichischen Heimat halt. Die Verantwortlichen der Rennstrecke in Spielberg haben sich dabei etwas ganz besonderes überlegt, um der Motorsport-Legende zu gedenken: Auf dem Red-Bull-Ring wurde jetzt ein ganzer Streckenabschnitt nach dem Wiener benannt!

Die Einweihung der sogenannten Niki-Lauda-Kurve sorgte am Sonntag nach Angaben von Bild für einen besonderen Moment: Niemand geringeres als Nikis Witwe Birgit nahm die Ehrung kurz vor dem Rennen entgegen. Zusammen mit dem ältesten Sohn des einstigen Ferrari-Piloten erhielt sie eine Nachbildung des Rennkurses, auf der die entsprechende Kurve rot markiert war.

Die Umbenennung des Streckenabschnitts ist jedoch bei Weitem nicht die einzige Ehre, die dem Rennfahrer an diesem Wochenende in seiner Heimat zuteilwurde. Für die Zuschauer lagen auf den Tribünen 50.000 rote Kappen bereit – diese auffällige Kopfbedeckung hatte der dreimalige Weltmeister zu Lebzeiten zu seinem Markenzeichen gemacht.

ActionPress Lukas Lauda, Birgit Laude und Dr. Helmut Marko bei der Einweihung der Niki-Lauda-Kurve

Anzeige

ActionPress Nachbildung der Rennstrecke in Spielberg, auf der die Niki-Lauda-Kurve rot markiert ist

Anzeige

Getty Images Niki Lauda im Jahr 1985

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de