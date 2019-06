Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (29) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Erst vor wenigen Wochen gingen die beiden im kleinen Kreis den heiligen Bund der Ehe ein. Am 21. Juni feierte der Schauspieler seinen 40. Geburtstag – und bekam von seiner frischgebackenen Ehefrau ein ganz besonderes Geschenk: Die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71) überraschte ihren Liebsten mit zwei Schweinchen!

"Danke Katherine, für meine neuen Kunekune-Schweine! Bestes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten", freute sich der Kino-Held auf Instagram über das ungewöhnliche Präsent. Zudem veröffentlichte er ein erstes Foto der Jungtiere und verriet auch gleich ihre Namen: "Wir haben sie Tim und Faith genannt, weil sie schön sind und ihre Liebe spürbar und inspirierend ist." Geschlachtet werden sollen die Schweinchen definitiv nicht, wie der "Jurassic World"-Darsteller gleich klarstellte: "Nein, sie werden kein Speck sein! Sie sind die neuesten Mitglieder des freundlichen Königreichs ausgewählter Tiere, darunter Schafe, Ziegen und Schweine, die wir begnadigt haben."

Der 40-Jährige und seine Liebste haben also schon so einige Seelen, um die sie sich kümmern – kommt vielleicht bald noch ein Menschlein dazu? Erst kürzlich verriet ein Insider, dass sich die zwei tatsächlich Nachwuchs wünschen sollen: "Beide sind so glücklich, einander gefunden zu haben und können es kaum erwarten, ihre Familie so schnell wie möglich zu vergrößern."

Instagram / prattprattpratt Die zwei Schweinchen, die Katherine Schwarzenegger ihrem Mann Chris Pratt geschenkt hat

Anzeige

Getty Images Chris Pratt bei den 32. Nickelodeon Kids' Choice Awards

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de