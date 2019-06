Ihre Liebe im Eiltempo geht weiter! Erst im vergangenen Sommer waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Chris Pratt (39) nach der Scheidung von Anna Faris (42) wieder in festen Händen sein könnte. Katherine Schwarzenegger (29) hatte das Herz des Schauspielers im Sturm erobert – bereits im Januar machte er ihr einen Antrag. Am Samstag gaben sich die beiden dann im kleinsten Kreise das Jawort. Langsam angehen lassen kommt für Chris und Katherine offenbar nicht infrage: Sie wollen sogar am liebsten sofort ein Baby!

Im Interview mit People geriet eine Quelle über die innige Beziehung der zwei ins Schwärmen. Katherine könne einfach nicht glauben, wie sehr sich ihr Leben verändert habe, seit sie Chris getroffen hat: “Er war von Anfang an sehr klar, was seine Absichten angeht, und sie hat sich noch nie so geliebt und sicher gefühlt.” Mit der Nachwuchsplanung haben die Verliebten anscheinend auch schon begonnen: “Beide sind so glücklich, einander gefunden zu haben, und können es kaum erwarten, ihre Familie so schnell wie möglich zu vergrößern.”

Während das Mamasein für die Autorin ein ganz neues Kapitel sein wird, konnte der Hollywoodstar bereits Erfahrungen als Papa sammeln. Mit seiner Ex-Frau Anna, die auch bei der Hochzeit dabei gewesen sein soll, hat Chris den gemeinsamen Sohn Jack.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Snorlax/Marksman/MEGA Jack und Chris Pratt in Disneyland

