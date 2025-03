Chris Pratt rettet Millie Bobby Brown vor Minirock-Panne

Chris Pratt (45) hat bewiesen, dass er nicht nur auf der Leinwand ein Held ist. Bei einer Pressekonferenz in Madrid für ihren neuen Film "The Electric State" war seine Kollegin Millie Bobby Brown (21) in einer unangenehmen Situation: Die Schauspielerin trug einen Jeans-Minirock und hatte Schwierigkeiten, sich wieder elegant von ihrem Stuhl zu erheben. Millie bat Chris um Unterstützung, und der Guardians of the Galaxy-Star zögerte keine Sekunde. Mit dem Rücken zum Publikum positionierte sich Chris schützend vor der Schauspielerin, damit diese ihren Rock richten konnte. Die Szene wurde auf Video aufgenommen und verbreitete sich blitzschnell auf X.

Die Fans zeigten sich begeistert von Chris' galantem Verhalten und lobten ihn als "wahren Gentleman". Auch Millie, die bei dem Pressetermin mit einer Patchwork-Jeans-Kombination von Dolce & Gabbana die Aufmerksamkeit auf sich zog, wurde von den Anhängern bewundert. "Als Frau war sie sich bewusst, was die Leute versuchen würden. Tolle Haltung und Klasse von Millie", schrieb ein Nutzer auf der sozialen Plattform.

Seit ihrem Durchbruch mit der Serie Stranger Things hat Millie gelernt, sich resolut gegen Anfeindungen zu behaupten. Vor Kurzem machte sie sich auf Instagram mit einem klaren Statement gegen Cybermobbing stark und betonte: "Ich werde mich nicht kleiner machen, um unrealistischen Erwartungen zu entsprechen."

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Pressekonferenz zu "The Electric State" in Madrid

Getty Images Millie Bobbie Brown und Chris Pratt bei der Comic Con, 2024

