Anna Faris schwärmt von Sohn Jacks (12) Bodenständigkeit

Anna Faris (48) hat in einem Interview seltene Einblicke in ihr Privatleben gewährt und kam dabei vor allem auf ihren Sohn Jack zu sprechen, der aus ihrer früheren Ehe mit Schauspielkollege Chris Pratt (45) stammt. Die Schauspielerin beschrieb ihren 12-jährigen Sohn als unglaublich bodenständig: "Ich fühle mich so glücklich. Er ist wie ein solider Anker", schwärmt Anna gegenüber People Magazine. Besonders beeindruckt zeigte sie sich davon, wie Jack mit den vielen Herausforderungen umgegangen ist, nachdem ihr Zuhause bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zerstört worden war. "Er hat die Situation mit den Bränden so gut gemeistert. Dafür bin ich wirklich dankbar", erklärte sie gegenüber Us Weekly.

Die Beziehung zwischen Anna und ihrem Sohn scheint besonders innig zu sein. In ihren gemeinsamen Momenten gibt es ein traditionelles Ritual, von dem die "Scary Movie"-Darstellerin begeistert erzählt: Alle sechs Monate darf Jack entscheiden, welche Aktivität sie zusammen unternehmen – sei es ein Ausflug nach Disneyland, ein Besuch im Zoo von San Diego oder eine spannende neue Erfahrung. Anna genieße es, wieder ein bisschen Kind zu sein und gemeinsam mit Jack in verschiedene Rollen zu schlüpfen. So verkörpere sie beispielsweise gerne eine strenge Nanny oder eine Internatsleitung. Auch Jack habe daran Spaß – lediglich wenn andere Kinder dabei seien, bitte er sie, damit aufzuhören.

Trotz ihrer Trennung im Jahr 2017 bleiben Anna und Chris als Eltern eng verbunden. Beide haben mittlerweile neue Partner gefunden: Anna ist seit 2021 mit dem Kameramann Michael Barrett (54) verheiratet, während Chris Katherine Schwarzenegger (35) heiratete, mit der er inzwischen drei weitere Kinder hat. Anna betonte, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Patchwork-Familie harmoniert. Sie habe sich immer gewünscht, auch nach der Trennung eine warme und unterstützende Atmosphäre zu bewahren. Dies sei nicht nur für ihren gemeinsamen Sohn wichtig, sondern auch Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung zwischen ihr und Chris.

Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Matt Winkelmeyer / Getty Images Anna Faris und Chris Pratt 2016 auf einer Filmpremiere in Los Angeles

