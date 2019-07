Es ist die Liebes-Sensation der Woche: Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) machen nach wochenlangen Spekulationen endlich ihr Liebesglück öffentlich. Via Social Media verkündeten die beiden Der Bachelor-Stars am Sonntag: Sie sind ein Paar. Und nun, einen Tag später, folgt der nächste Schritt – die beiden zeigen sich erstmals auch öffentlich zusammen. Promiflash erwischte die Turteltauben jetzt am Rande der Berlin Fashion Week.

Am roten Teppich der heutigen Fashion Show von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (54) erschienen Sebastian und Angelina Hand in Hand mit gewaltig viel Liebes-Glow. Die zwei TV-Stars konnten nicht die Blicke voneinander lassen, da wurde das Posieren für die Fotografen glatt Nebensache. Bis über beide Ohren verliebt schwebten sie über den roten Teppich und gaben vorerst aber noch keine Pärchen-Interviews. Offen über ihre frische Beziehung zu reden, wollen sie vorerst also noch nicht. Ob man die beiden im Laufe der Fashion Week wohl noch öfter bei solchen Auftritten sehen wird, zeigt sich in den nächsten Tagen.

Ihre Fans vermuteten schon lange, dass Sebastian und Angelina ein Paar sind. Immer wieder fanden sie versteckte Hinweise auf deren Social-Media-Kanälen. Seit dem heutigen Auftritt ist wohl auch der letzte Zweifler überzeugt – diese beiden sind Hals über Kopf verknallt.

Promiflash Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

Getty Images Sebastian Pannek im Juli 2018 in Berlin

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger, Juni 2019

