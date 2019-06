Damit ist die Katze jetzt endlich aus dem Sack! Schon seit Wochen wird gemunkelt, dass Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) ein Paar sind. Auslöser für die ziemlich hartnäckigen Gerüchte waren zahlreiche Indizien, die die Kuppelshow-Stars selbst auf ihren Social-Media-Profilen veröffentlichten. Für die Fans ist damit schon seit Langem klar, dass die beiden zusammen sind – doch geäußert haben sie sich nie. Bis jetzt! Nun bestätigten sie ganz offiziell ihre Liebe.

Das Pärchen-Outing fand, wie sollte es anders sein, ebenfalls auf Instagram statt. Beide posteten ein Foto des jeweils anderen in der Story. Dazu schrieben sie "Only You" und vertaggten das Profil des Partners. Auf einen gemeinsamen Turtel-Schnappschuss müssen die Follower damit erst einmal verzichten – doch es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis der ehemalige Bachelor und die Influencerin der Community auch diesen Wunsch erfüllen.

Die ersten Gerüchte hatten Ende April die Runde gemacht, als unter anderem ein Promiflash-Leser Angelina und Basti verschmust in Berlin erwischt hat. Danach folgten weitere versteckte Hinweise, dass aus anfänglicher Freundschaft Liebe wurde.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger, Juni 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek, Juni 2019

ActionPress Angelina Heger im Februar 2019

