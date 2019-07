Ein besonderes Bildchen mit einer besonderen Bedeutung! Musikerin Demi Lovato (26) ist bekanntlich ein großer Tattoo-Fan: Die Sängerin trägt so einige Motive unter ihrer Haut – und zwar in den verschiedensten Größen, Farben und Formen. Nach ihrer Überdosis und ihren emotionalen Schwierigkeiten im letzen Jahr sollte jetzt aber offensichtlich ein richtig persönliches Symbol her: So zelebriert die Kämfpernatur ihre Selbstliebe und Stärke!

In ihrem aktuellsten Foto auf Instagram präsentiert Demi stolz ihr brandneues Schmuckstück: Den Ansatz ihres linken Ringfingers ziert ab sofort das kleine aber feine Wort "me", also "ich", auf der Innenseite. Was es damit auf sich hat, erklärt die 26-Jährige in der Bildunterschrift: "Ich komme zuerst. Danke für meine nagelneue Erinnerung für die Ewigkeit", dankte die Sängerin auch noch dem Tattoo-Studio für das Werk.

Auch der angefügte Hashtag #ichliebemich verdeutlicht, dass die ehemals unsichere Schauspielerin neue Kraft geschöpft hat und ab sofort mit einem neuen Selbstwertgefühl durchs Leben geht. Das hatte sie zuvor auch bereits mit einer selbstbewussten Pose im Bikini bewiesen.

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Mai 2019

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Musikerin Demi Lovato, 2017

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

