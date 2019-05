Demi Lovato (26) ist sichtbar stolz auf ihren Hammerkörper! Erst vor wenigen Tagen flashte die Musikerin ihre Fans: Sie veröffentliche eine Reihe sexy Schnappschüsse im Leo-Bikini und präsentierte so ihre heißen Kurven. Für die hübschen Urlaubsaufnahmen von Bora Bora erntete die Beauty bereits etliche Komplimente. Nun folgte ein neues Foto in dem heißen Zweiteiler – und dieses Mal veröffentlichte Demi sogar noch ein selbstbewusstes Body-Statement dazu!

"Ich sitze gerade nach einer Jiu Jitsu-Session im Fitnessstudio, [...] bin total verschwitzt und sehe nicht gerade glamourös aus, aber trotzdem fühle ich mich gerade richtig gut", beschrieb sie ihre Beweggründe für das Instagram-Posting. "Ich mag dieses Bild, auf dem ich mich sehr sexy fühle und mit dem ich mich gegen jeden wehren könnte, der mich jemals attackieren will – egal welcher Konfektionsgröße, welcher Figur, welches Geschlecht", erklärte Demi weiter. Die Sängerin sei sich sicher, dass sie mittlerweile selbstbewusst genug ist, um jedem Hater die Stirn bieten zu können.

Die Reaktionen auf ihren offenen Text fielen superpositiv aus: Etliche User dankten ihr für ihre ehrlichen Worte! "Du bist so ein tolles Vorbild für alle. Alle Frauen sollten so denken", freute sich beispielsweise ein Fan. Der Beitrag erntete zudem innerhalb einer Stunde bereits über eine Million Likes! Was sagt ihr zu Demis Zeilen? Stimmt ab!

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

Anzeige

David Acosta/Image Press Agency / MEGA Sängerin Demi Lovato, Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de