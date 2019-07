Schlimme Nachrichten aus der Schweizer Sport-Branche! Erst vor rund zwei Wochen stand Florijana Ismaili noch für die schweizerische Fußballnationalmannschaft der Frauen auf dem Spielfeld in Serbien – was da noch keiner ahnen konnte: Es sollte ihr 33. und letztes Länderspiel werden! Denn jetzt wurde bekannt: Die junge Frau ist mit gerade einmal 24 Jahren bei einem Badeunfall ums Leben gekommen!

Das teilte nun die italienische Feuerwehr mit. Florijana wollte am vergangenen Samstag eigentlich entspannte Stunden mit einer Freundin auf einem Boot auf dem Comer See in Norditalien verbringen. Während des Trips soll die Sportlerin mit dem Kopf voran ins Wasser gesprungen sein, aus dem sie anschließend nicht mehr auftauchte. Nun die traurige Gewissheit: Die Suchkräfte entdeckten ihre Leiche. Mit einem Spezialgerät wurde die Tote in mehr als 200 Metern Tiefe von Tauchern gefunden und geborgen. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Kickerin erregte auch Aufsehen damit, sich aktiv dafür einzusetzen, dass der Frauenfußball mehr Beachtung bekommt. Während männliche Profi-Fußballer oftmals Millionen für ihre Leistungen einheimsen, musste Florijana nebenbei im Fitnessstudio arbeiten, um über die Runden zu kommen.

Instagram / _florij Florijana Ismaili, Fußballerin

Getty Images Florijana Ismaili in Kanada im Juni 2015

Getty Images Die schweizerische Fußballnationalmannschaft der Frauen im Oktober 2018

