Baby-Alarm bei den Stars von Gute Zeiten, schlechte Zeiten! Felix van Deventer (23), Timur Ülker (29), Thaddäus Meilinger (37) und Chryssanthi Kavazi (30) – sie alle erwarten demnächst Nachwuchs. Ob da vielleicht noch der eine oder andere Kollege nachziehen wird? Promiflash traf John-Darsteller Felix von Jascheroff (36) und seine Frau Bianca auf der Berlin Fashion Week und hakte nach: Wie sieht es bei ihnen mit der Familienplanung aus?

Eines steht für die beiden fest: Sie wünschen sich auf jeden Fall gemeinsame Kinder – besonders Bianca will gerne Mama werden, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Klar, ich bin auch in einer Familie groß geworden mit Geschwistern." Doch konkrete Pläne gebe es bisher nicht – auch, was die Größe der Familie betrifft. "Ich glaube, das behalten wir erstmal für uns, ob wir die Fußball- oder die Footballmannschaft machen und dann schauen wir weiter", witzelte Felix.

Und bis das erste Baby unterwegs ist, genießen die beiden ihr Glück einfach weiterhin zu zweit. 2017 gaben sich der Schauspieler und seine Bianca klammheimlich das Jawort – und schweben auch zwei Jahre später noch immer auf Wolke sieben. Das bewies auch ihr aktueller zuckersüßer Paar-Auftritt auf dem roten Teppich des Mode-Events.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und seine Ehefrau Bianca

Anzeige

Wallocha,Stephan Felix von Jascheroff 2017 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Bianca und Felix von Jascheroff bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden ihre Fans auf dem Laufenden halten würden, wenn Nachwuchs unterwegs wäre? Nein, das wollen sie bestimmt privat genießen. Ja, ich denke schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de