Der rote Teppich der diesjährigen Berlin Fashion Week-Show von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (54) stand ganz im Zeichen der Liebe. So feierten nicht nur die TV-Stars Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) dort ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar, auch viele Traumpaare, die schon länger zusammen sind, gaben sich an diesem Abend die Ehre. So traf Promiflash auch auf GZSZ-Star Felix von Jascheroff (36) und seine Frau Bianca.

Im Promiflash-Interview verrieten die beiden, dass sie nicht zu jeder Show der Modewoche gehen werden, aber das Spektakel von dem Shopping Queen-Oberhaupt etwas ganz Besonderes für sie sei: "Heute gehen wir zu Guido, da freuen wir uns sehr drauf. Und dann gucken wir, was die Woche noch so bringt." Die beiden sind also große Fans des Designers und schmeißen sich für ihn liebend gern mal in Schale.

Seit ihrer heimlichen Hochzeit im September 2017 wirken Felix und Bianca noch verliebter als vorher: Via Social Media machte der Schauspieler seiner Angebeteten sogar ein öffentliches Liebes-Geständnis: "Mein Jackpot, meine Rarität, mein Heiligtum, mein Alles. Für immer!"

Getty Images Bianca und Felix von Jascheroff beim Gloria - Kosmetikpreis 2019

Getty Images Bianca und Felix von Jascheroff bei der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Felix und Bianca von Jascheroff 2019 in Düsseldorf

