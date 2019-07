Hannah Montana-Star Anna Maria Perez de Tagle (28) ist unter der Haube! Im November fiel ihr Langzeit-Freund Scott Kline während eines gemeinsamen Urlaubs vor ihr auf die Knie und hielt mit einem funkelnden Klunker um ihre Hand an – und am vergangenen Wochenende war es dann schließlich so weit: Die Schauspielerin gab ihrem Partner in einer traumhaften Prinzessinnen-Robe das Jawort – und könnte darüber kaum glücklicher sein.

"Darf ich vorstellen: Mr. und Mrs. Kline", kommentierte sie eine Reihe von Fotos, die sie und ihren frisch angetrauten Ehemann als strahlendes Brautpaar zeigen. Außerdem verriet sie via Instagram, dass sie schon am vergangenen Wochenende vor den Traualtar getreten seien und dies der schönste Tag ihres Lebens war. "Unsere Hochzeit war noch besser, als wir es uns vorgestellt haben. Wir sind allen, die diesen besonderen Tag mit uns gefeiert haben, unglaublich dankbar", schrieb die "Camp Rock"-Darstellerin weiter. Laut Just Jared soll Annas Brautjunger ihre Schauspielkollegin Uzo Aduba (38) gewesen sein, die vor allem für ihre Rolle in der Erfolgsserie Orange Is the New Black bekannt ist.

Annas Kleid war eine märchenhafte Robe mit Spitzenärmeln und einer meterlangen Schleppe. Den Prinzessinnen-Look komplettierte die 28-Jährige mit einem glitzernden Diadem sowie einem zarten Schleier. Fans dürfen sich schon jetzt auf viele weitere Hochzeits-Impressionen freuen – denn die Beauty betonte, dass sie in den kommenden Wochen noch zahlreiche Aufnahmen von der Zeremonie veröffentlichen wolle.

Instagram / annamariapdt Anna Maria Perez mit ihrem Verlobungsring

Instagram / annamariapdt Anna Maria Perez de Tagle und ihr Mann Scott Kline in Disneyland

Getty Images Anna Maria Perez de Tagle, Schauspielerin

