Charlotte Casiraghi (32) und ihr Mann Dimitri Rassam haben sich ein zweites Mal das Jawort gegeben! Anfang Juni heirateten die Enkelin von Grace Kelly (✝52) und der Filmemacher bereits standesamtlich im Prinzenpalast in Monaco. Knapp vier Wochen später besiegelten sie ihre Liebe nun noch einmal mit einer kirchlichen Trauung in der Provence in Südfrankreich. Erste Bilder der Feierlichkeiten zeigen die strahlende Braut in einem Traum in Weiß.

Charlotte und Dimitri sollen in der Abbaye Saint-Marie de Pierredon vor den Altar getreten sein. Die 32-Jährige trug ein Kleid des italienischen Designers Giambattista Valli, der auch eine Aufnahme der Frischvermählten auf Instagram postete und ihnen zur Hochzeit zu gratulierte. "Glückwünsche an Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam zu ihrer Hochzeit in Saint-Rémy-de-Provence. Die Braut trug ein individuell angefertigtes Kleid von Giambattista Valli Haute Couture. Wir sind so glücklich, Teil eures Traums gewesen zu sein", schrieb der Modeschöpfer zu dem Bild.

Die bodenlange, weiße Robe hatte lange Ärmel und einen weißen Carmen-Ausschnitt, der mit transparenter Spitze versehen war. Der stufige Lagenrock endete in einer kurzen Schleppe. Den Look komplettierte die Monegassin mit einem Schleier und einer glitzernden Spange im Haar.

Getty Images Charlotte Casiraghi 2017 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi auf dem Rosenball 2019 in Monaco

Anzeige

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi bei den Cesar Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de