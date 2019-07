Sind wirklich aller guten Dinge drei? Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) machten ihre Liebe erst vor wenigen Tagen offiziell. Nach einer TV-Turtelei mit Christian Tews (38) und einer Beziehung mit Leonard Freier (34) angelte sich die Influencerin damit jetzt schon den dritten ehemaligen Bachelor. Aber hat sie in Basti denn nun ihren Mr. Right gefunden? Gegenüber Promiflash gaben zwei Ex-Rosenanwärterinnen ihre Einschätzung dazu ab.

Angelina musste viele Frösche – darunter auch zwei Bachelor – küssen, bis sie auf Basti traf. Ob er nun endgültig ihr Mr. Right ist? Kattia Vides (31) buhlte 2017 um das Herz des Muskelmannes und drückt den Frischverliebten auf jeden Fall die Daumen, wie sie im Promiflash-Interview erklärte: "Ich freue mich wirklich für Angelina, weil sie hat uns so viele Promi-Männer präsentiert und hoffentlich ist Sebastian jetzt der Letzte. Also bitte heiratet, bekommt Kinder und werdet glücklich."

Aber wie steht Clea-Lacy Juhn (28) wohl zum Liebesouting von Bastilina? Immerhin war sie damals nicht nur die Auserwählte des Malemodels, sondern war nach dem großen Finale über ein Jahr mit ihm liiert. Sie wünscht den beiden alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft: "Jeder findet irgendwann mal sein Glück und wenn die zwei das jetzt ineinander gefunden haben, dann ist das doch schön."

Cindy Voß Leonard Freier und Angelina Heger bei einer Premiere in Oberhausen

azee / ActionPress Kattia Vides bei der Faneteria-Eröffnungsparty

AEDT/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Tribute to Bambi 2018

