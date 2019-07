Chris Pratt (40) genießt sein Eheglück mit möglichst viel Körperkontakt! Der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller hat vor zwei Wochen Katherine Schwarzenegger (29) geheiratet, die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71). Für die Verliebten ging es nach ihrem großen Tag in die Flitterwochen auf Hawaii. Wie aktuelle Schnappschüsse aus dem Liebes-Urlaub beweisen, können die zwei beim Turteln im Pool kaum die Hände voneinander lassen.

TMZ veröffentlichte die Fotos vom Paar beim Planschen im Hotel-Pool. Chris trägt seine frischgebackene Ehefrau auf Händen durchs Wasser, sie hat vertrauensvoll den Arm um seine breiten Schultern gelegt. Im Hintergrund sind weitere Hotelgäste zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Hollywoodstars scheint sich Chris auch während des Honeymoons nicht vom Rest der Welt abzuschirmen.

Wie das Onlineportal erfahren haben soll, vertreiben sich Chris und Katherine die Zeit aber auch unter anderem mit Kartenspielen und Lesen. Völlig auf der faulen Haut möchte der Schauspieler offenbar aber nicht liegen. Der Fitness zuliebe habe er einige Bahnen im Becken zurückgelegt. Vermutlich macht sich Chris fit fürs nächste Jahr. Dann sind die jeweils dritten Teile von "Guardians of the Galaxy" und "Jurassic World" geplant.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame", 2019

Getty Images Chris Pratt

Stuart C. Wilson/Getty Images Chris Pratt beim Photocall für "Jurassic World: Fallen Kingdom"

