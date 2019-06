Diese beiden lassen wirklich keine Zeit verstreichen! Erst im Januar sorgte diese Nachricht für viel Aufsehen: Kurz nach seiner Scheidung machten Schauspieler Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (29) nicht einfach nur ihre Beziehung öffentlich – die beiden gaben zudem ihre Verlobung bekannt. Seither kamen immer mehr Details von der Hochzeitsplanung ans Licht und im Mai werkelte das Paar noch an der Gästeliste. Umso überraschender ist nun folgende Nachricht: Katherine und Chris haben schon geheiratet!

Wie ein Insider People verriet, stieg die große Feier am Samstag in Montecito, Kalifornien. Das Pärchen soll sich bei einer intimen Zeremonie im Grünen das Jawort gegeben haben. "Man merkt einfach, dass es der glücklichste Tag für Katherine ist. [...] Als Chris eintraf, strahlte sie. Es gab auch einen süßen Toast. Sie waren süß zusammen und er wollte, dass sie die volle Aufmerksamkeit bekommt", erzählte die Quelle außerdem. Auf einigen Schnappschüssen ließen sich auch erste Blicke auf das Brautpaar erhaschen: Während Katherine in einem weißen Kleid in A-Linie mit XXL-Schleier und langer, voluminöser Schleppe vor den Altar schritt, glänzte der Bräutigam in einem schicken Anzug in Schwarz.

Unter den Gästen tummelten sich unter anderem Chris' sechsjähriger Sohn Jack, seine Geschwister sowie sein enger Freund Rob Lowe (55) mit seinen Söhnen. Von Katherines Seite zogen vor allem ihre geschiedenen Eltern Maria Shriver (63) und Arnold Schwarzenegger (71) die Blicke auf sich. Sie ließen sich dem Beobachter zufolge nicht nur auf Hochzeitsbilder ein – angeblich strahlten sie bis über beide Ohren.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratts Hochzeitsempfang

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

MB / Mega Arnold Schwarzenegger bei der Hochzeit seiner Tochter Katherine

