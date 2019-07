Prinz Charles (70) feiert ein ganz besonderes Jubiläum! Am 14. November 1948 wurde der älteste Sohn von Queen Elizabeth (93) und Prinz Philip (98) geboren. Im Alter von 20 Jahren bekam der Thronfolger seine berühmten Titel des Prinzen von Wales sowie des Herzogs von Cornwall verliehen. Nun jährt sich seine Amtseinsetzung bereits zum 50. Mal – anlässlich dieses besonderen Tages wurde nun ein neues Porträtfoto von Prinz Charles veröffentlicht!

Die Aufnahme wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Clarence House veröffentlicht – dem aktuellen Wohnort des 70-Jährigen. Auf dem epischen Bild blickt Charles mit einem bedeutungsvollen Blick in die Ferne und wird dabei von der Sonne angestrahlt. Der Royal ist dabei in einen schicken dunkelblauen Nadelstreifenanzug inklusive einer puderfarbenen Krawatte gekleidet. Der Schnappschuss wurde übrigens im Speisesaal seines Llwynywermod-Anwesens aufgenommen – und stammt aus der Linse des Royal-Fotografen Chris Jackson.

Vor einigen Stunden wurde eine weitere hübsche Aufnahme veröffentlicht – diese zeigt Prinz Charles an der Seite seiner Gattin Camilla (71). Beide strahlen auf dem Schnappschuss mit einem breiten Lächeln in die Kamera. Während Charles in demselben blauen Zweiteiler steckt, posiert Camilla in einem eleganten kornblumenblauen Kleid.

Getty Images H. Kate, Q. Elizabeth II., H. Camilla, P. William, P. Charles, P. Harry und H. Meghan im März 2019

Getty Images Prinz Charles bei einem Besuch in Nordirland

Instagram / Chris Jackson Getty Prinz Charles und seine Gattin Camilla

