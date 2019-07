Die Musik-Welt ist in großer Trauer! Erst heute wurde bekannt, dass Musical-Legende Martin Charnin am vergangenen Mittwoch im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Die Broadway-Größe schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Er ist vor allem dafür bekannt, das Musical "Annie" geschrieben zu haben. Seine Karriere begann er allerdings als Theater-Schauspieler und spielte unter anderem in "West Side Story" mit. Nun ist er verstorben.

Auf Instagram machte seine Tochter publik, dass ihr Vater an seinem dritten Herzinfarkt in einem Hospital gestorben ist: "Am Ende schaute er Family Feud und lachte im Krankenhaus mit Shelly [seiner Frau] im Bett. Er erlitt einen leichten Herzanfall und versuchte, für uns alle durchzuhalten. Seine Stärke war erstaunlich." Nun sei er aber an einem besseren Ort, erklärte Sasha weiter.

Neben seiner Tochter und seiner Frau hinterlässt die Musical-Legende noch ein weiteres Kind: Randy. Die Familie leide sehr unter dem Verlust, wie Sasha weiter schrieb: "Wir haben Daddy verehrt und können das Ganze noch nicht so richtig akzeptieren. Er liebte und lebte. Er war der beste Vater, den wir uns jemals hätten vorstellen können." Zum Schluss fand sie noch rührende Abschiedsworte für Martin: "Ruhe in Frieden, Papa. Wir lieben dich."

Getty Images Shelly Burch und Mann Martin Charnin, November 2012

Getty Images Martin Charnin und Marian Seldes, Januar 2002

Getty Images Martin Charnin und Marian Seldes, Januar 2002



