Tom Parker (30) und seine Frau Kelsey Hardwick schweben im Babyglück! Der The Wanted-Star hatte im Februar bereits stolz verkündigt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Und am 30. Juni war es dann schon so weit: Seine kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Seitdem bereichert die Kleine das Leben von Tom, der die Geburt jetzt verkündete – und auch den Namen des Sonnenscheins verriet!

Auf Instagram ließ der Musiker seine Fans an der Freude über seine kleine Tochter teilhaben: Der Knirps des Sängers heißt Aurelia Rose Parker! Tom teilte zudem ein zuckersüßes Bild seiner kleinen Prinzessin, die neben einer herzförmigen Tafel auf einer Kuscheldecke liegt. Die Fans erfahren auf diese Weise direkt, dass die Zuckermaus am 30. Juni, um 8.30 Uhr morgens, mit 3,1 Kilogramm auf die Welt gekommen ist. In der Bildunterschrift widmet der Vater seiner Kleinen ein paar rührende Zeilen: "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du zu einem wundervollen Menschen heranwachst."

Außerdem deutete der Songwriter an, dass Aurelia früher als erwartet geboren wurde. "Du hättest morgen hier sein sollen, aber du konntest es kaum erwarten, hierher zu kommen. Du hast Mummy und Daddy auf dem Weg dorthin einen kleinen Schrecken eingejagt, aber du hast definitiv einen großen Auftritt hingelegt", offenbarte Tom.

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker und seine Frau Kelsey Hardwick

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker und Kelsey Hardwick im April 2019

Splash News Tom Parker 2018 in London

