Was für eine schöne Nachricht! Bereits seit Jahren sind der The Wanted- Star Tom Parker (30) und seine Frau Kelsey Hardwick überglücklich miteinander. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden Turteltauben bei einer Trauung im Freien das Jawort. Jetzt krönten sie ihre Liebe mit einer ganz besonderen Neuigkeit. Der Sänger verkündete stolz: Er und seine Frau erwarten ihr erstes Baby.

Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal verriet der Musiker jetzt selbst die große Neuigkeit. Dazu veröffentlichte der "Chasing The Sun"-Interpret einen Clip, in dem er und seine Frau Kelsey ein Ultraschallbild und kleine Babyschuhe in die Kamera zeigen. Und noch ein weiteres Detail gaben die werdenden Eltern bereits preis: Der Nachwuchs soll im Juli auf die Welt kommen.

Bevor er die Baby-Bombe platzen ließ, hatte der 30-Jährige auf seinem Instagram-Account bereits angekündigt, dass er große News hätte. Nachdem Tom ein Foto hochgeladen hatte, auf welchem die Worte "jemand kocht" in Buchstaben-Nudeln zu sehen waren, rochen Fans den Braten sofort und kommentierten das Bild mit den Worten: "Ich freue mich so für euch, ihr werdet eine richtig tolle Familie."

