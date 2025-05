In Tränen ausgebrochen: Kelsey vermisst verstorbenen Tom

Kelsey Parker (35) hat ihre Fans mit einem besonders emotionalen Moment berührt: In einem neuen Instagram-Video ist zu sehen, wie die Schauspielerin und Mutter von zwei Kindern in Tränen ausbricht, als sie die Stimme ihres verstorbenen Ehemannes Tom Parker (✝33) hört. Die Szene spielte sich ab, nachdem Kelsey, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem dritten Kind schwanger ist, im Rahmen eines Interviews erneut mit Toms Musik konfrontiert wurde. Im Video zeigte sie sich sichtlich bewegt und sagte: "Gott, ich bin heute Morgen wirklich emotional und war gestern auch emotional, als ich die Interviews gegeben habe." Mit Tränen in den Augen beschrieb sie weiter, wie schwer es ihr fällt, die Musik ihres verstorbenen Mannes zu hören. Obwohl sie für gewöhnlich einen weiten Bogen um seine Musik macht, um sich vor zu viel Schmerz zu schützen, ließ sie diesmal die Emotionen zu und sprach auch offen über ihre Trauer und die große Sehnsucht nach Tom.

In dem bewegenden Clip erklärte Kelsey: "Das ist also der Grund, warum ich es hasse, seine Musik zu hören – es macht mich so traurig." Trotz ihrer Trauer betonte die 34-Jährige aber auch, dass ihr Engagement eine tiefere Bedeutung hat: "Ich möchte, dass seine Geschichte Menschen erreicht, die ebenfalls an Hirntumoren leiden." Tom, bekannt als Mitglied der Boyband The Wanted, starb 2022 nach langer Krankheit mit nur 33 Jahren. Seitdem setzt sich Kelsey zusammen mit ihrer Tochter Aurelia und ihrem Sohn Bodhi dafür ein, Toms Erbe und seine Geschichte lebendig zu halten, unter anderem durch Charity-Events zu seinen Ehren. Inzwischen erhält sie Unterstützung von ihrem neuen Partner Will Lindsay, mit dem sie ein Kind erwartet. Über ihn sagte Kelsey, dass er ein wichtiger Rückhalt für sie und die Kinder sei und ein positives männliches Vorbild für ihren Sohn darstelle.

Kelsey hat bisher stets offen gezeigt, wie sehr sie Tom vermisst und wie schwierig es ist, nach einem so prägenden Verlust wieder Freude ins Familienleben zu bringen. Ihrem neuen Partner Will begegnete sie mit der Überzeugung, dass Tom sie in gewisser Weise zusammengeführt habe. Trotz der Kritik, die ihr neues Glück zu Beginn begleitete – einige hatten Bedenken, dass sie zu schnell einen neuen Partner gefunden hatte – stellt Kelsey weiterhin ihre Familie an erste Stelle, nimmt sich jedoch auch die Freiheit, wieder glücklich zu sein. Im Podcast "Mum's The Word" betonte sie zuletzt, wie sehr sich der Alltag für sie mit einem verlässlichen Partner an ihrer Seite verändert habe – insbesondere für Sohn Bodhi, der nun erstmals einen männlichen Unterstützer im Alltag erlebt. Die enge Bindung zwischen Kelsey und Tom bleibt dabei aber bestehen und prägt alles, was sie tut: "Ich hoffe, wir machen ihn stolz", sagte die Influencerin zuletzt öffentlich – Worte, die sowohl Schmerz als auch Dankbarkeit widerspiegeln.

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker kurz vor seinem Tod

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren beiden Kids, Dezember 2023

