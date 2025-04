Kelsey Parker zeigt ihren wachsenden Babybauch im Bikini

Kelsey Parker (35), die schwangere Schauspielerin und Social-Media-Persönlichkeit, genoss am Samstag mit ihrer Familie und ihrem Partner eine sonnige Auszeit auf Gran Canaria. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, entspannt Kelsey gemeinsam mit ihrem Freund Will Lindsay, ihren zwei Kindern Aurelia und Bodhi sowie ihren Eltern am Strand. Dabei zeigte sie ihren Babybauch in einem roten Bikini und tauschte liebevolle Gesten mit Will aus. Der Baumchirurg legte fürsorglich die Hand auf ihren Bauch, während Kelsey in einem rot-schwarzen Überwurf strahlte. Ihre Kinder spielten derweil im Sand und türmten später Sand auf Kelseys Bauch, bevor alle zusammen fröhlich ins Wasser gingen.

Seit dem Tod ihres Mannes Tom Parker (✝33) vor drei Jahren hat sich Kelseys Leben stark verändert. Der Sänger von "The Wanted" verstarb 2022 nach einem Kampf gegen einen Gehirntumor. Kelsey fand im letzten Jahr mit Will eine neue Liebe, und die beiden überraschten Anfang des Jahres mit der Nachricht, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Trotz der Freude musste Kelsey aber auch Anfeindungen hinnehmen, da sich manche Menschen an ihrem schnellen "Weitermachen" stören. "Es ist schwer, weil Tom nicht mehr hier ist. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht weiterleben kann", erklärte sie kürzlich in einem Interview in der Sendung "Lorraine". Will steht ihr in dieser neuen Phase ihres Lebens unterstützend zur Seite.

Kelsey und Tom verband eine tiefe Liebe, die auch in ihrer kurzen Ehe zu spüren war. Die beiden heirateten 2018 und wurden Eltern ihrer beiden Kinder, bevor das Schicksal sie 2022 auseinanderbrachte. Nun lebt Kelsey nach vorn gerichtet, ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen. "Unser Haus war voller Traurigkeit, aber jetzt ist es wieder voller Freude", so die Schauspielerin. In einem Interview betonte sie außerdem laut Mirror, dass sie besonders ihren Kindern ein glückliches Leben ermöglichen möchte. Will, der mittlerweile mit ihr und den Kindern zusammenlebt, sei eine große Stütze. Die beiden erwarten ihr Baby im Juni, und die Vorfreude ist groß, unabhängig davon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im Dezember 2021

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

