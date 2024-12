Kelsey Parker teilt Gefühle zum dritten Weihnachten ohne Tom

Kelsey Parker (34), die Witwe des verstorbenen Sängers Tom Parker (✝33), hat bewegende Worte geteilt, während sie sich auf das dritte Weihnachtsfest ohne ihren geliebten Ehemann vorbereitet. Tom, bekannt als Mitglied der Band The Wanted, verstarb im März 2022 im Alter von nur 33 Jahren an Hirnkrebs. Auf Instagram veröffentlichte Kelsey eine Reihe von Fotos von Tom und kommentierte den Post mit nachdenklichen Zeilen: "Dies wird unser drittes Weihnachten ohne Tom sein, und obwohl die Feiertage mit so viel Liebe und Freude gefüllt sind, bringen sie auch Momente tiefer Traurigkeit mit sich."

Kelsey und Tom haben zwei gemeinsame Kinder, die fünfjährige Tochter Aurelia und den vierjährigen Sohn Bodhi. Während Kelsey sich bemüht, für ihre Kinder eine frohe Weihnachtszeit zu gestalten und Toms Andenken lebendig zu halten, gibt es weitere traurige Neuigkeiten aus dem Umfeld der Band. Max George (36), Toms ehemaliger Bandkollege, muss die Feiertage im Krankenhaus verbringen. Der Brite gab bekannt, dass er sich einer Herzoperation unterziehen muss, nachdem bei ihm Herzprobleme festgestellt worden waren.

Mittlerweile ist Kelsey wieder in einer Beziehung: Will Lindsay ist der neue Mann an ihrer Seite. Gegenüber MailOnline schwärmte sie von dem Baumpfleger: "Er ist so lieb, fürsorglich und freundlich." Auch Will habe schon einen großen Verlust in seinem Leben hinnehmen müssen: "Er hat leider seinen Vater verloren, als er 21 war, also versteht er die Trauer und was meine Kinder durchmachen, also kann er wirklich da sein. Er ist auch eine große Stütze für mich."

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau Kelsey und ihrem gemeinsamen Kind

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

Anzeige Anzeige